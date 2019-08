Viele Tote und Verletzte bei 2 Attentaten in den USA

Link zum Original-KURIER-Artikel

In El Paso gab es am 3. August

ein schweres Attentat.

El Paso ist eine Stadt im amerikanischen

Bundesstaat Texas.

Ein Attentat ist eine Gewalt-Tat.

Jemand der ein Attentat verübt,

wird Attentäter genannt.

Bei einem Attentat sollen bestimmte

Personen oder Menschen-Gruppen

verletzt oder getötet werden.

Ein 21-jähriger Mann tötete in einem

Einkaufszentrum mindestens 22 Menschen.

Mindestens 26 Menschen wurden verletzt.

Das Attentat in El Paso ist bereits

das 250. Attentat im Jahr 2019

in den USA mit mindestens 4 Todesopfern.

Am 4. August gab es ein weiteres schweres Attentat.

Das Attentat wurde in Dayton verübt.

Dayton ist eine Stadt im amerikanischen

Bundesstaat Ohio.

Ein 24-jähriger Mann tötete dort

in einem Stadt-Teil mit vielen Restaurants

und Bars mindestens 10 Menschen.

Mindestens 26 Menschen wurden

bei dem Attentat verletzt.