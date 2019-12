Viele Österreicher nutzen die Gesundheits-Beratung

Viele Österreicher verwenden die telefonische Gesundheits-Beratung 1450.

Die Gesundheits-Beratung gibt es seit Anfang November 2019.

Bei der Gesundheits-Beratung kann man

unter der Nummer 1450 anrufen,

wenn man medizinische Fragen hat.



Bei der Gesundheits-Beratung haben schon ungefähr

266 000 Menschen angerufen.

Darunter hat es ungefähr 188 000 Menschen gegeben,

die wirklich ein Beratungs-Gespräch gebraucht haben.

Sie haben den Rat bekommen, dass sie zu

einem Arzt in der Nähe gehen sollten.

Die andere Anrufer wollten nur andere Informationen,

zum Beispiel über Öffnungszeiten.



Bei der Gesundheits-Beratung arbeiten

speziell ausgebildete Menschen.

Sie besprechen mit Anrufern,

ob sie einen Arzt brauchen oder nicht.

So wird den Anrufern geholfen.

Dadurch gehen nicht mehr so viele Menschen

unnötig in ein Krankenhaus.