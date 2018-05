Viele Lebensmittel, die noch essbar wären, landen im Müll

Link zum Original-KURIER-Arttikel

Jeder Haushalt in Österreich wirft im Jahr

Lebensmittel im Wert von 300 Euro in den Müll.

Die meisten dieser Lebensmittel wären noch essbar.

Insgesamt werden von den Österreichern

577.000 Tonnen an Lebensmitteln im Jahr weggeworfen.

Eine Expertin sagt, dass Österreich im Jahr

so viele Lebensmittel wegwirft, wie ganz Kärnten isst.

Tag der Lebensmittel-Verschwendung

Am 2. Mai ist der Tag der Lebensmittel-Verschwendung.

Deshalb machen Experten darauf aufmerksam,

dass Lebensmittel-Verschwendung auch

in Österreich ein großes Problem ist.

Gründe sind Fehlkäufe oder fehlendes Wissen

über Mindest-Haltbarkeit und Resteverwertung.

Oft wissen die Menschen nicht was sie aus den

Lebensmittel-Resten noch zu Essen machen können.

Verschwendung in Gasthäusern und Kantinen

In Gasthäusern werden im Jahr 175.000 Tonnen

an Lebensmitteln weggeworfen, weil sie übrigbleiben.

In Supermärkten, wie Billa, Spar und Hofer gibt es

dasselbe Problem mit Lebensmitteln die übrig bleiben.



Oft bleibt in Kantinen Essen übrig, wenn wenig Gäste kommen.

Wenn die Lebensmittel in den Kantinen

tiefgekühlt in kleinen Mengen gelagert werden

kannte man sie länger aufheben.

Man kann aus diesen dann auch einige Wochen später

etwas für Kunden zubereiten oder kochen.

Der Geschäftsführer von der Firma Gourmet,

Herbert Fuchs erklärt, dass das in kleineren Kantinen

und Gasthäusern oft vergessen wird.



Die Firma „Gourmet“ hat im Internet ein Projekt

gegen Lebensmittel-Verschwendung, gestartet.

Über Facebook und auf der Internetseite der Firma

kann man sich über den sorgfältigen Umgang mit

Lebensmitteln informieren.

Aufklärung über Lebensmittel

Außerdem veranstalten die Kinder-Experten

von der Firma Gourmet kurz vor Schulschluss

eine Kinder-Kochwerkstatt oder Klima-Kochwerkstatt,

wo die Jüngsten spielerisch lernen, wie kostbar Lebensmittel sind.

Vor 6 Jahren startete die Aktion Foodsharing.

Die Aktion hat mittlerweile 200.000 freiwillige Helfer

in Österreich, Deutschland und der in der Schweiz.

Foodsharing ist Englisch und bedeutet Essen teilen.

Teilnehmer können Essenskörbe abgeben

oder von privaten Haushalten abholen.



Auch Politiker zeigen sich erfinderisch.

Das deutsche Ernährungs-Ministerium hat zum Beispiel

bekannte Köche um Rezepte gebeten.

Von Mario Kotaska stammt eine marokkanische Currywurst,

von Tim Mälzer ein Paradeiser-Brot-Salat.

Die Rezept-Sammlung gibt es als kostenlose App für das Handy.

Ein App ist ein Programm für das Handy, das man herunterladen kann.

Mehr Informationen zu den Projekten

und zu Lebensmittel-Verschwendung

finden sie unter: foodsharing.at oder unter zugutfürdietonne.de