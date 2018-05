Zu gut für den Mistkübel

Alle Lebensmittel, die seit Jahresbeginn weltweit produziert wurden, landen im Müll – zumindest statistisch gesehen. In Österreich sind die privaten Haushalte die Hauptübeltäter, also wir alle. Gründe sind Fehlkäufe oder fehlendes Wissen über Mindesthaltbarkeit und Restlverwertung.

Anlässlich des heutigen "Tags der Lebensmittelverschwendung" erinnern Umweltschutzorganisationen daran, dass hierzulande 577.000 Tonnen an vermeidbaren Lebensmittelabfällen im Jahr anfallen: "Österreich schmeißt jährlich so viel an Genießbarem weg, wie die gesamte Kärntner Bevölkerung isst", so WWF-Expertin Julia Haslinger.

Das Wissen, was aus Salatblättern oder Fleischresten zu Hause gezaubert werden kann, fehlt häufig. Bei Fleisch denken viele nur noch an Steaks, dabei dienten einst Gerichte wie Grenadiermarsch, Aufläufe oder Fleischknödel als traditionelle Restlverwertung. Die Kochbuch-Autorin Brigitte Rühl-Preitler zeigt in ihrem aktuellen Buch "Essen um zu leben" (Edition Esspapier, ISBN 978-3-9503791-4-3), wie Einkaufsplanung für einen ganzen Monat lang gelingt. So verwendet die gelernte Köchin den Essig vom Gurkenglas genauso wie die das Öl vom Dosenfisch für ihre Rezepte, aus Apfelschalen und Kerngehäuse stellt sie Apfeltee her, aus Gemüseschalen Suppengewürz.

Ketzerische Frage: Was ist so schlimm an weggeworfenen Lebensmitteln? Neben ethischen und finanziellen Gesichtspunkten – in jedem österreichischen Haushalt landen Speisen im Wert von 300 Euro im Müll – handelt es sich um eine Energie-und Ressourcenverschwendung. "Für Produktion, Transport und Verpackung von Lebensmitteln werden z. B. Böden ausgelaugt, wird Wasser verbraucht und viel emittiert, nur damit diese dann ungenutzt wieder im Müll landen", sagt Haslinger. Am stärksten belastet die Umwelt das Wegwerfen von Fleisch: Für die Produktion von einem Kilogramm braucht es 16 Kilogramm Futtermittel.