Van der Bellen ruft die Menschen zum Wählen auf

In einem Video ruft der Bundespräsident von Österreich

dazu auf, am 15. Oktober zur Wahl zu gehen.

Alexander Van der Bellen sagt in dem Video,

dass die Menschen ihr Wahlrecht nutzen sollen.

Die Menschen in Österreich haben das Recht,

ihre Stimme abzugeben.

Dieses Recht sollte man auch nutzen.

Der Wahltag ist ein wichtiger Tag in einer Demokratie.

In vielen Ländern darf das Volk nicht wählen gehen.

Van der Bellen vertraut darauf, dass wir

alle gemeinsam am 15. Oktober

eine gute Entscheidung treffen.

Jede Stimme ist gleich viel wert.