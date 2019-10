USA: Starke Waldbrände in Kalifornien

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit Ende Oktober gibt es in Kalifornien

schlimme Waldbrände.

Kalifornien ist ein amerikanischer Bundesstaat.

Große Hitze, Trockenheit und der warme Wind

lösten die Waldbrände in Kalifornien aus.

Am 28. Oktober mussten über 180 000 Menschen

ihre Häuser verlassen.

Mehr als 3 000 Feuerwehrleute kämpfen in Kalifornien

gegen die Waldbrände.

Durch die Brände wurden viele Gebäude zerstört.

Nur ein kleiner Teil der Brände konnte bisher

gelöscht werden.

Wegen großer Brandgefahr wird der Strom

und das Gas für 1 Million Menschen

in Kalifornien abgeschaltet.