USA: Neues Gesetz für Zuwanderer-Familien aus Mexiko

In den USA wurden von den Menschen

strengere Kontrollen an der Grenze zu Mexiko gefordert.

Der Justizminister der USA, Jeff Sessions sagte,

dass Menschen, die ohne Erlaubnis in die USA kommen,

ab jetzt wieder in ihr Heimatland zurück geschickt werden.

Das Gesetz betrifft vor allem Kinder,

die von ihren Eltern aus Mexiko, in die USA geholt werden.

"Wir wollen die Familien nicht trennen, aber wir wollen auch nicht,

dass Familien illegal an die Grenze kommen.",

sagte der Justizminister Sessions.

Jeff Sessions sagte außerdem:

"Wenn Sie ein Kind über die Grenze bringen,

werden wir Sie verfolgen.

Und dieses Kind wird von Ihnen getrennt werden,

wie es das Gesetz vorschreibt".

Mit dem neuen Gesetz will man den Menschen in Mexiko klar machen,

dass die Grenze in die USA nicht offen ist.

Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump,

haben sich die Beziehungen

zwischen den USA und Mexiko verschlechtert.

Gründe für strengeres Einwanderungs-Gesetz

Trump macht Menschen, die ohne Erlaubnis

in die USA einwandern, für Kriminalität

und Gewalt in den USA verantwortlich.

Das ist das wichtigste Thema seiner Präsidentschaft.