Urlauber musste hohe Geldstrafe zahlen, weil er Sand mitnahm

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem hat ein Urlauber aus England eine Flasche mit Sand

von einem Strand auf der italienischen Insel Sardinien mitgenommen.

Dafür musste der Urlauber 1000 Euro Strafe zahlen.

Für das Stehlen von Sand von einem Strand

drohen Urlaubern auf Sardinien bis zu 3 000 Euro Strafe.

Jedes Jahr nehmen Urlauber Sand in Flaschen

oder in Plastik-Säcken als Andenken mit nach Hause.

Viele Urlauber wundern sich, wenn sie deshalb Strafe zahlen müssen.

Die zuständigen Stellen in Sardinien meinen,

dass das Stehlen von Sand an Stränden harmlos wirkt,

aber für die Umwelt an der Küste sehr schlecht ist.

Im Sommer wird deshalb auf bekannten Stränden

noch stärker kontrolliert.

Auch die Naturschutz-Organisation WWF hat eine Aktion

mit dem Namen „Der letzte Strand“ gestartet,

um etwas gegen das Problem zu unternehmen.