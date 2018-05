UNO-Menschenrechtskommissar kritisiert Politik in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel



Im Jahr 1993 fand die Wiener Weltkonferenz

zum Thema Menschenrechte statt.

Am 22. und 23. Mai fand zum 25. Jahrestag der Konferenz,

ein Treffen im Wiener Rathaus statt.

Bei diesem Treffen waren die österreichische Außenministerin

Karin Kneissl und der UNO-Menschenrechtskommissar

Zaid al-Hussein, dabei.

Ein Menschenrechtskommissar hat die Aufgabe,

sich für den Schutz der Menschenrechte

in Europa einzusetzen.

Der UNO-Menschenrechtskommissar al-Hussein

kritisierte bei diesem Treffen Österreich und Europa.

Kritisieren heißt, dass man sagt,

wenn man etwas nicht gut findet

oder damit nicht einverstanden ist.

Er kritisiert, dass manche populistischen Politiker

die Menschen in Europa verunsichern wollen.

Populistische Politiker versuchen Angst und Hass

in der Bevölkerung zu verbreiten

und bieten für Probleme scheinbar einfache Lösungen,

die aber oft gar nicht umsetzbar sind.



Er meint damit, dass diese Politiker falsche Behauptungen

über Migranten verbreiten und die Bevölkerung damit verunsichern.

Migranten sind Menschen, die ihr Heimatland verlassen und

jetzt in einem anderen Land leben.



Außenministerin Kneissl zeigte sich

um die Menschenrechte in Österreich besorgt.

Sie meinte, dass es bedenklich ist,

dass viele Menschen gleichgültig reagieren, wenn Migranten

beschimpft oder beleidigt werden.

Sie findet es auch nicht gut, dass sich immer weniger

Menschen für die Menschenrechte interessieren

und den Menschenrechten auch eher kritisch sehen.