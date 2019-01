UNO-Generalsekretär Antonio Guterres bekommt hohe Auszeichnung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 29. Jänner wurde bekannt gegeben,

dass der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres

den „ Karlspreis 2019“ bekommt.

Die UNO sind die Vereinten Nationen.

Das Ziel der Vereinten Nationen ist es,

den Frieden und die Menschenrechte zu sichern.

Ein Generalsekretär ist eine

Führungsperson in einer Organisation.

Der Preis wird ihm am 30. Mai

im Rathaus von Aachen verliehen.

Mit dem Karlspreis werden seit 1950

jedes Jahr Menschen geehrt,

die sich für die Gemeinschaft in Europa einsetzen.

Meistens werden Politiker oder

Wissenschaftler mit dem Preis ausgezeichnet.

Im Jahr 2018 bekam der französische Präsident

Emmanuel Macron den Karlspreis.

Der Karlspreis ist nach dem deutschen Kaiser,

Karl dem Großen, benannt.

Guterres bekommt den Karlspreis,

weil er sich für Flüchtlinge und die

Menschenrechte eingesetzt hat.

Menschenrechte sind zum Beispiel

Freiheit oder Gleichberechtigung.

Die Menschenrechte gelten für alle Menschen.

Er bekommt den Preis auch, weil er sich für die

Gemeinschaft in Europa einsetzt,

in einer Zeit, wo Menschenrechte in Gefahr sind.

Mit dem Preis möchte die Stadt Aachen auch

all die Menschen ermutigen, die sich für den

Frieden zwischen den Menschen in Europa einsetzen.