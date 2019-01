UN-Generalsekretär Antonio Guterres erhält Karlspreis 2019

UN-Generalsekretär Antonio Guterres erhält für seine Verdienste um die europäischen Werte den Karlspreis 2019. Guterres sei ein herausragender Streiter für das europäische Gesellschaftsmodell in einer Zeit, in der universelle Rechte und demokratische Grundsätze zunehmend unter Druck gerieten, teilte das Karlspreis-Direktorium am Dienstag in der westdeutschen Stadt Aachen mit.

Politischen Populismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und radikalen Extremismus zu benennen und zu besiegen, sei Guterres immer ein Anliegen gewesen, so das Karlspreis-Direktorium. Guterres fordere Solidarität und Mitgefühl im Alltag, Dialog und Respekt über politische Gräben hinweg. Der frühere portugiesische Ministerpräsident handle in der komplexen globalen Welt auf Grundlage europäischer Werte, vor allem, um Frieden, Freiheit und Demokratie umzusetzen. Er erhalte den Karlspreis in Würdigung seines Einsatzes für die Neubelebung und Festigung der multilateralen Zusammenarbeit.