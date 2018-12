Umfrage zum Thema Weihnachten in Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich wurden vor Kurzem 1001 Menschen

von Meinungs-Forschern zum Thema Weihnachten befragt.

Meinungs-Forscher befragen andere Menschen

zu bestimmten Themen.

Die Meinungs-Forscher wollten von den Österreichern wissen,

welche Begriffe sie mit Weihnachten verbinden.

Es wurde am häufigsten die Familie genannt,

an 2. Stelle Kekse und an 3. Stelle Geschenke.

Einige Österreicher verbinden Weihnachten aber auch mit

Stress beim Einkaufen.

Nur ein kleiner Teil der Österreicher verbindet Weihnachten

mit dem Christkind, dem Weihnachtsmann oder einem Adventkalender.

Die Meinungs-Forscher wollten auch wissen,

welche Gefühle den Österreichern zum Thema Advent

und Weihnachten einfallen.

Die meisten Österreicher nannten Freude.

An 2. Stelle kam Zufriedenheit und dahinter Entspannung.

Schlechte Gefühle wie Kummer, Sorge und Zorn wurden

von sehr wenigen Österreichern genannt.

Die Meinungs-Forscher stellten auch fest, dass ein Teil

der Österreicher Weihnachten als stressig empfindet.

Mehr als die Hälfte der Österreicher finden Weihnachten

aber nicht stressig.

Vielen Österreichern gefällt auch das Einkaufen von Geschenken.

Nur ein kleiner Teil der Österreicher sieht es als Belastung.

Am häufigsten kaufen die Österreicher eine Woche

vor Weihnachten ein.

Nur weniger Österreicher kaufen erst am 24. Dezember Geschenke.

Nur sehr wenige Österreicher feiern Weihnachten allein.

Die meisten Österreicher feiern mit 4 bis 6 weiteren Personen.

Zum Essen gibt es am häufigsten Karpfen, an 2. Stelle

folgen Bratwürstel und an 3. Stelle kalte Speisen

oder Süßes.

Die meisten Österreicher verbringen Weihnachten

und die Feiertage friedlich.

Nur sehr wenige Österreicher streiten zu Weihnachten.