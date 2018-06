Torhüter von Liverpool war bei Champions-League-Finale verletzt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Loris Karius, der Torhüter vom FC Liverpool

hat sich beim Champions-League-Finale verletzt.

Der FC Liverpool ist eine Fußball-

Mannschaft aus Großbritannien.

Der FC Liverpool hat das

Champions-League-Finale mit 1:3 verloren.

Loris Karius hat sich während dem Spiel eine

Gehirn-Erschütterung zugezogen.

Er hatte beim Endspiel den Ellbogen von

einem seiner Gegner

gegen den Kopf bekommen.

Das hat der Schiedsrichter aber nicht gesehen.

Der Arzt, der Loris Karius behandelt hat,

schrieb, dass es möglich ist, dass er wegen

der Gehirn-Erschütterung schlechter gespielt hat.

In der Mitteilung stand auch,

dass Loris Karius durch den Schlag am Kopf

an einer speziellen Störung gelitten hat.

Durch diese Störung

konnte er Dinge nicht richtig wahrnehmen.

Loris Karius ist aber schon am Weg der Besserung.

Der FC Liverpool äußerte sich dazu aber nicht.