Theresa May hat Misstrauens-Abstimmung gewonnen

Vor Kurzem hat die EU einen Vertrag über den Ausstieg

von Großbritannien aus der EU mit der britischen

Regierungs-Chefin Theresa May beschlossen.

Der EU-Austritt von Großbritannien wird auch Brexit genannt.

Die Europäische Union, auch EU genannt, ist ein Gruppe

von europäischen Ländern, die zusammenarbeiten.

May ist mit dem Vertrag zufrieden.

Aber viele Politiker von Mays Partei sind gegen den

„Brexit“-Vertrag mit der Europäischen Union.

Deshalb gab es am 12. Dezember ein Misstrauens-Votum.

Bei einem Misstrauens-Votum wird von den anderen

Politikern entschieden, ob ein Regierungs-Chef

seine Arbeit weiter machen darf.

May hat dieses Votum gewonnen.

200 Abgeordnete von Mays Partei haben für sie gestimmt.

Theresa May bleibt damit Regierungs-Chefin und Partei-Chefin.