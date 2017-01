Terror- Verdächtiger in Wien festgenommen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 20. Jänner hat es in Wien-Favoriten einen Cobra-Einsatz gegeben.

Die Cobra ist eine Spezial-Einheit der Polizei.

Der Einsatz war um 18 Uhr in der Rotenhofgasse.

Festgenommen wurde ein 18-Jähriger Österreicher

mit albanischen Wurzeln.

Er soll einen Anschlag in Wien geplant haben.

Ziel seines Anschlages war angeblich das Wiener U-Bahn-Netz.

In den letzten Tagen hat es immer mehr Hinweise gegeben,

dass der 18-Jährige ein Verbrechen plant.

Die Polizei hat den Mann schon eine Weile beobachtet.

Auch ausländische Geheimdienste haben der

österreichischen Polizei Hinweise gegeben.

Laut Ermittler soll er im Internet Anleitungen zum Bau von Sprengstoff

weitergegeben haben.

Außerdem soll er Kontakt zu Terroristen gehabt haben.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, vorsichtig zu bleiben.

„Es ist jetzt wirklich nicht die Zeit, Angst oder Panik zu haben,

aber man muss sensibel damit umgehen“,

erklärt Polizeisprecher Thomas Keiblinger.

Es gibt nun einige Zeit besondere Sicherheitsmaßnahmen in Wien.