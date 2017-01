Terroralarm in Wien: Verdächtiger festgenommen

In Favoriten ist Freitagnachmittag ein Terrorverdächtiger verhaftet worden. In den vergangenen Tagen hätten sich Hinweise verdichtet, dass ein Anschlag in Wien geplant worden sei, sagt Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Der Mann, ein Österreicher albanischer Herkunft, soll gegen 18 Uhr in seiner Wohnung in der Rotenhofgasse von der Spezialeinheit Cobra festgenommen worden sein. Er gilt als fanatischer IS-Sympathisant.

Die Polizei warnt nun die Bevölkerung, vor allem an stark frequentierten Orten aufmerksam zu sein. Bei Sichtung zurückgelassener Gegenstände, wie etwa Gepäckstücke, möge man die Polizei verständigen.

Laut Kronen Zeitung soll eine radikale Gruppierung in der Zeit zwischen 15. und 30. Jänner einen Anschlag geplant haben. Der Verdächtige soll in Deutschland einen Sprengsatz in Eigenregie gebaut und nach Österreich gebracht haben. Das wollte die Polizei vorerst nicht bestätigen.

Livestream zur Pressekonferenz von Minister Sobotka (ab 20 Uhr)