Tasmanien, ein schönes Urlaubsziel

In Süd-Australien, in Tasmanien gibt es sehr viel zu entdecken.

Es gibt tolle Tiere wie zum Beispiel Wombats, Filander

und den Tasmanischen Teufel zu entdecken.

Ein Wombat ist ein kleines Tier, dass so ähnlich aussieht

wie ein Bär.

Ein Filander ist ein känguru-artiges Tier.

Der Tasmanische Teufel sieht aus wie ein Hund,

putzt sich wie eine Katze und klingt wie ein Tier aus der Hölle.

Das Tier wäre deswegen vor über 100 Jahren

fast ganz ausgelöscht worden.

Dieses Tier ist aber harmlos.

In Tasmanien gibt es noch viel mehr,

dass man als Urlauber sehen kann.

Es gibt sehr schöne Strände in Tasmanien.

Der bekannteste heißt „Bay of Fire“,

auf Deutsch heißt er „Bucht des Feuers“.

Die Bucht wird so genannt, weil es dort viele

rot leuchtende Felsen gibt.

In dem See St. Clair, auf einem Steg, kann man

eine alte Wasser-Pumpstation besuchen.

Diese Pumpstation wurde zu einem Hotel mit 18 Zimmern umgebaut.

Dort kann man frischen Lachs essen, man hat einen

sehr schönen Blick auf den See und neben dem Hotel

kann man Schnabeltiere sehen.

In Tasmanien gibt es keine Busse und Züge.

Stattdessen muss man ein Auto mieten.

Früher waren die Wege nur sehr schwer befahrbar,

aber für die vielen Urlauber wurden die Wege

für Autos leichter benutzbar gemacht.