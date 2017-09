Superman kämpft gegen Rassismus

Link zum Original-KURIER-Artikel

Von der Comicreihe "Action Comics" gibt es eine neue Ausgabe.

Darin kämpft Superman gegen Rassismus.

"Action Comics" gibt es schon seit dem Jahr 1938.

Zum Inhalt von der neuen Ausgabe

In der neuen Ausgabe hält „Superman“ einen Fabrik-

Arbeiter auf, der seine Arbeit verloren hat und

sich an Einwanderern rächen will.

Deshalb bedroht der Arbeiter Frauen, die verschleiert sind,

mit einer Schuss-Waffe.

Außerdem beschimpft der ehemalige Fabrik-Arbeiter Einwanderer.

Der Fabrik-Arbeiter meint nämlich, die Einwanderer

haben ihm die Arbeitsstelle weggenommen.

In der neuen Ausgabe von der Comicreihe wird die

rassistische Gewalt der vergangenen Jahre

zum Thema gemacht.

Mit Rassismus meint man die Ansicht, dass Menschen

wegen ihrer Herkunft weniger wert sind, als andere.

In den USA gibt es regelmäßig Verbrechen mit

rassistischer Gewalt.