Straßenbahn in Wien-Meidling entgleist

Am späten Sonntag-Nachmittag ist eine Straßenbahn

in Wien-Meidling aus den Gleisen gefahren

und zwischen 2 Masten und einer Hauswand stehen geblieben.

Man hat jetzt herausgefunden, dass sie viel zu schnell gefahren ist.

Die Straßenbahn ist beim Einbiegen

von der Eichenstraße in die Aßmayergasse

mit etwa 45 Kilometer in der Stunde gefahren.

Das ist 3 Mal so schnell wie vorgesehen.

Es wurden 8 Menschen verletzt,

darunter auch Fußgänger und der Fahrer.

Der Unfall ist passiert, weil der Fahrer angeblich

für kurze Zeit einen Aussetzer hatte.

Es wird von der Polizei und der Staatsanwaltschaft untersucht,

warum der Unfall wirklich passiert ist.

Durch den Unfall sind 100.000 Euro Schaden verursacht