Entgleiste Bim war zu schnell unterwegs

45 satt 15 km/h: Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache für die Entgleisung einer Straßenbahn am späten Sonntagnachmittag in Wien-Meidling. Die Garnitur sei beim Einbiegen von der Eichenstraße in die Aßmayergasse mit ungefähr 45 statt mit den für den engen Gleisbogen vorgesehenen 15 km/h unterwegs gewesen, teilten die Wiener Linien am Montag mit.

Die Straßenbahn der Linie 62 kam zwischen zwei Masten und einer Hauswand zum Stehen. Acht Menschen - unter ihnen der Straßenbahnfahrer - wurden verletzt. Der Fahrer hatte nach eigenen Angaben ein Blackout, hieß es in einer Aussendung des Verkehrsunternehmens. Bei den anderen Verletzten handelt es sich um Passagiere und ein oder zwei Passanten, sagte Dominik Gries, Sprecher der Wiener Linien. Der 38-jährige Fahrer befinde sich noch in einem Krankenhaus.

Weitere Ermittlungen werden von Polizei und Staatsanwaltschaft geführt. Die Räumung der Unfallstellung durch die Feuerwehr nahm mehrere Stunden in Anspruch und war erst am späten Abend abgeschlossen. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Wiener Linien bei mehreren 100.000 Euro.