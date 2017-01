Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 31. Dezember 2016 war der 27. Silvesterpfad in Wien.

Es waren 650.000 Besucher dort.

Es gab 9 Standtorte in der Innenstadt

und 1 beim Riesenrad und in der Seestadt Aspern.

Um Mitternacht war am Rathausplatz und im Prater ein Feuerwerk.

Wien hat sich als Stadt des friedlichen Miteinander gezeigt.

MA 48 im Einsatz

Die MA-48 hat mit der Straßenreinigung nach Silvester angefangen,

damit sich die Innenstadt in der Früh wieder sauber zeigen konnte.