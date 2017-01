Schladming: Nacht-Ski-Rennen seit 20 Jahren

Link zum Original-KURIER-Artikel

Zum ersten Mal hat das Slalom-Skirennen in Schladming,

im Jahr 1997 stattgefunden.

Dieses Rennen findet in der Nacht statt.

Das sogenannte „Nightrace“ in Schladming

findet dieses Jahr zum 20. Mal statt.

Nightrace ist Englisch und heißt Nachtrennen.

Der Veranstalter, Hans Grogl sagt:

„Man hat uns gesagt, dass wir alleine

im Zielraum stehen würden“.

Aber das Rennen wurde zu einem Höhepunkt im Ski-Sport.

25.000 Zuschauer jubelten den Skifahrern zu.

Im Jahr 1997 war der Gewinner Alberto Tomba.

Die Zuschauer feierten ihn,

indem sie „La Bomba“ gerufen haben.

Das ist Italiensich und heißt: die Bombe.

Auch 1998 hat Alberto Tomba in Schladming gewonnen.

Im Jahr 1999 war der Tiroler Benjamin Raich noch nicht bekannt.

Er ist ein perfektes Rennen gefahren und hat gewonnen.

Damals haben 35.000 Zuschauer zugeschaut.

Benjamin Raich hat 4 Mal in Schladming

beim Nightrace gewonnen.

Im Jahr 2000 hat Benjamin Raich

wegen einer Gehirn-Erschütterung nicht teilnehmen können.

Nach seinem erstaunlichen Sieg in Kitzbühel

gewinnt Mario Matt 2000 auch in Schladming.

Im Jahr 2004 gewinnt Benjamin Raich zum 3. Mal.

Im Jahr 2005 gewinnt Manfred Pranger

an seinem 27. Geburtstag zuerst in Kitzbühel.

56 Stunden später gewinnt er dann auch in Schladming.

Im Jahr 2009 sehen 50.000 Zuschauer,

wie der Schladminger Reinfried Herbst

das Slalom-Rennen in Schladming gewinnt.

Im Jahr 2014 gewinnt der Norweger Henrik Kristoffersen

das erste Mal ein Weltcup-Rennen.

Im Jahr 2016 verbockt Marcel Hirscher

mit einem angelaufenen Brillenglas den ersten Durchgang.

Im zweiten Lauf schafft er es

zumindest noch vom 22. auf den 2. Platz.

Gewinner war in diesem Jahr wieder Kristoffersen.

Der Gewinner beim Nightrace 2017 in Schladming

ist der Norweger Henerik Kristoffersen.

Im Finale hat er den Weltcup-Gewinner

Marcel Hirscher knapp überholt.