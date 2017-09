Saudi-Arabien: Frauen dürfen zum ersten Mal ins Sportstadion

Link zum Original-KURIER-Artikel

An diesem Wochenende dürfen Frauen in Saudi-Arabien

zum ersten Mal ins Sportstadion gehen.

Aber nur in Begleitung ihrer Familie.

Dieses Wochenende ist Nationalfeiertag in Saudi-Arabien.

Frauen durften bisher auch am Nationalfeiertag

nicht in ein Sportstadion.

Das wurde jetzt geändert.

In dem Stadion haben ungefähr 40 000 Menschen Platz.

Jetzt wird ein eigener Bereich eingerichtet,

der für Familien gedacht ist.

In Saudi-Arabien haben Frauen noch immer

weniger Rechte als Männer.

Sie dürfen zum Beispiel immer noch nicht Auto fahren.

Es gibt aber schon leichte Verbesserungen in Saudi-Arabien.

Seit Juli dürfen Mädchen an Schulen,

die vom Staat bezahlt werden, auch

beim Sportunterricht mitmachen.