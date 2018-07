Russland muss Entschädigung an Musik-Band „Pussy Riot“ zahlen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied,

dass Russland an 2 Frauen der Musik-Band „ Pussy Riot“

16 000 Euro Entschädigung bezahlen muss.

Die 3. Frau bekommt 5 000 Euro Entschädigung.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte

ist zuständig für die Einhaltung der Menschenrechte.

Der Gerichtshof entscheidet nach den Regeln,

die in der Europäischen Menschenrechts-Konvention stehen.

Alle Länder, die die Menschenrechts-Konvention unterschrieben haben,

können vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

angeklagt werden, wenn sie die Regeln nicht einhalten.

In der Europäischen Menschenrechts-Konvention

sind Grundrechte und Menschenrechte festgelegt.

Es können sich Menschen oder auch Länder an den

Gerichtshof wenden, wenn ihre Menschenrechte verletzt wurden.

2012 wurden die 3 Frauen der Musik-Band „Pussy Riot“

wegen einem Auftritt in einer Kirche

in der russischen Hauptstadt Moskau zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt.

Eine der Frauen wurde bereits nach wenigen Monaten

wieder aus dem Gefängnis entlassen.

Die Richter vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte halten

die Strafe vom russischen Gericht für zu streng.

Die Richter meinen auch, dass das Recht der Frauen,

ihre Meinung zu äußern, verletzt wurde.

Die 3 Frauen der Musik-Band

haben außerdem Anspruch auf weitere Entschädigungs-Zahlungen.