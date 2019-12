Riesen-Schildkröten haben ein gutes Gedächtnis

Schildkröten merken sich sehr schnell Dinge.

Sie können sich Dinge auch lange Zeit merken.

Das hat eine Untersuchung gezeigt.

Bei der Untersuchung haben Riesen-Schildkröten

in Schönbrunn mitgemacht.

Die Schildkröten wurden darauf trainiert,

in einen blauen Ball zu beißen.

Dafür haben die Schildkröten eine

Belohnung bekommen.

Die Schildkröten haben das sehr schnell

verstanden.



Sogar nach 9 Jahren konnten sich die

Schildkröten daran erinnern.

Sie konnten die Übung ohne Probleme wiederholen.

Das zeigt, dass sich Schildkröten lange

an bestimmte Dinge erinnern.