Regierung stellt Plan für Sozialversicherungs-Reform vor

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die österreichische Regierung hat am 22. Mai

ihre Pläne zur Sozialversicherungs-Reform vorgestellt.

Mit einer Reform möchte man

bestimmte Dinge neu ordnen oder verbessern.

Die Reform wurde von Bundeskanzler Sebastian Kurz,

Vizekanzler Heinz-Christian Strache,

Sozial-Ministerin Beate Hartinger-Klein

und dem Gesundheits-Sprecher der ÖVP,

August Wöginger, vorgestellt.



Im folgenden Abschnitt sind die wichtigsten Punkte der

Sozial-Versicherungs-Reform zusammengefasst:



· Es soll in Zukunft statt 21 Sozial-Versicherungen nur

mehr 4 Sozial-Versicherungen geben.



· Die einzelnen Gebiets-Krankenkassen sollen zu einer

Gesamt-Krankenkasse zusammengelegt werden.

Diese Krankenkasse soll

„Österreichische Gesundheits-Kasse“ heißen.



· Die Österreichische Gesundheits-Kasse soll laut

Kurz ihren Standort nicht in Wien haben,

sondern in einem anderen Bundesland.



· Die Beamten-Versicherung und die Eisenbahn-

und Bergbau-Versicherung sollen

zu einer Versicherung zusammengelegt werden.



· Die derzeitige Bauern-Versicherung und

die Versicherung für Selbständige, werden zusammengelegt.



· Als letzte Versicherung bleibt die

Pensions-Versicherungs-Anstalt,

auch PVA genannt, weiterhin erhalten.

Sie ist für Arbeiter und Angestellte zuständig.



· Die AUVA soll erhalten bleiben.

Die Regierung gibt der AUVA bis 31. August Zeit,

500 Millionen Euro einzusparen.

Bis dahin muss es einen Spar-Plan geben.

Bundeskanzler Kurz sagt, dass die Unfall-Krankenhäuser und

die Stationen, wo kranke Menschen wieder

gesund gepflegt werden, erhalten bleiben.

Diese Stationen nennt man auch Rehabilitations-Stationen.

Es wird bei den Versicherungen zu starken Einsparungen

im Personal kommen.



Seit Jahrzehnten ist es ein Haupt-Anliegen der FPÖ,

dass die Sozialversicherungen zusammengelegt werden.

Bundeskanzler Kurz und Vizekanzler Strache bezeichnen diese

Verwaltungs-Reform als die größte Reform seit Jahrzehnten.