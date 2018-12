Postamt Christkindl: Wo man Briefe ans Christkind hinschicken kann

Link zum Original-KURIER-Artikel

Jedes Jahr schreiben viele Kinder

ihre Weihnachts-Wünsche in Briefe.

Diese Briefe können sie an das „ Postamt Christkindl“ schicken.

Im Jahr 1950 hat die österreichische Post

das „ Postamt Christkindl“ eröffnet.

Heute befindet es sich in der Stadt Steyr in Oberösterreich.

Das Postamt Christkindl macht verschiedene Dinge.

Kinder können dort ihre Briefe ans Christkind hinschicken.

Die Mitarbeiter vom Postamt

beantworten die Briefe ans Christkind.

In den Briefen wünschen sich Kinder

unter anderem Frieden oder Gesundheit.

Andere Kinder haben den Wunsch,

dass es weniger Plastikmüll auf der Welt gibt.

Fast 2 Millionen Kinder schreiben jedes Jahr

an das Postamt Christkindl.

Man kann außerdem seine Weihnachtsgrüße an Freunde

und Bekannte zuerst an das Postamt Christkindl schicken.

Dort bekommt die Weihnachtskarte

einen besonderen Weihnachtsstempel.

Danach wird sie an den Empfänger weitergeschickt.

Mehr Infos findet man hier: https://www.christkindl.at/.

Auch bei der Caritas gibt es jedes Jahr eine Christkindl-Aktion.

Jedes Jahr sucht die Caritas „Christkinder“,

die armen Menschen Weihnachtswünsche erfüllen.

Mehr dazu findet man hier: www.caritas-wien.at/christkindl.