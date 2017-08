Pfadfinder wurden für Flüchtlinge gehalten

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Salzburg in Eugendorf war eine Gruppe

von französischen Pfadfindern in den Wäldern unterwegs.

Ein Anwohner hielt die Gruppe für Flüchtlinge

und rief die Polizei.

Die Polizei hat die Gegend durchsucht,

sogar mit einem Polizei-Hubschrauber.

Die Polizei hat die Gruppe gefunden

und die Such-Aktion beendet.

Es stellte sich heraus, dass es Pfadfinder aus Frankreich waren.

Eine Polizeisprecherin sagte, dass es alles

Jugendliche waren, etwa im Alter von 17 Jahren.

Am nächsten Tag hat wieder jemand

bei der Polizei angerufen.

Dieser Anwohner sah die gleiche Gruppe

in der Gemeinde Koppel und dachte auch,

dass es Flüchtlinge sind.