Pensionisten arbeiten gerne

Eine Untersuchung hat ergeben, dass viele Pensionisten

in Österreich noch arbeiten.

Fast die Hälfte von allen befragten Pensionisten hat

eine regelmäßige Beschäftigung.

Der größere Teil davon arbeitet aber freiwillig ohne Bezahlung.

Ein kleiner Teil der Pensionisten

arbeitet immer noch mit Bezahlung.

Die Gründe, warum Pensionisten noch arbeiten,

sind überraschend.

Mehr als die Hälfte von ihnen arbeitet noch,

weil es ihnen Spaß macht.

Andere sehen die Arbeit als sinnvollen Zeitbetreib.

Nur wenige arbeiten, weil sie das Geld brauchen.

Es wurde auch gefragt, warum Pensionisten nicht mehr arbeiten.

Die Gründe sind zum Beispiel, dass sie

gesundheitliche Probleme haben,

oder das Geld nicht brauchen.

Viele Menschen halten 60 Jahre immer noch

für ein gutes Pensions-Antrittsalter.

Das Pensions-Antrittsalter in Österreich ist aber höher.

Das hat damit zu tun, dass die Lebenserwartung der Menschen

in Österreich in den letzten 100 Jahren gestiegen ist.

Damit das Pensions-System in Österreich weiter

bezahlt werden kann, müssen die Menschen länger arbeiten

und Pensions-Beiträge einzahlen.

Trotzdem finden viele der Befragten das erhöhte

Pensions-Antrittsalter schlecht.

Viele Menschen, die heutzutage arbeiten,

wollen auch in der Pension noch arbeiten.

Die meisten wollen aber nicht mehr in derselben Firma

wie jetzt arbeiten und auch nicht mehr Vollzeit.

Viele wollen dann selbstbestimmt arbeiten.

Sie meinen damit, dass sie anderen ohne Bezahlung

helfen, oder als Aushilfe arbeiten wollen.

Der größte Teil der befragten Leute hat angegeben,

dass sie in der Pension noch gerne etwas zu tun hätten.

Ein Experte hat deswegen vorgeschlagen,

eine Internet-Seite für Pensionisten zu entwickeln.

Auf der Internet-Seite sollen dann Arbeiten stehen,

die von Pensionisten gemacht werden können.