Oscars 2017

Am Sonntag 26. Februar wurden in Hollywood

wieder die Oscars vergeben.

Der Oscar ist ein Filmpreis, der jedes Jahr in Hollywood vergeben wird.

Hollywood ist ein Teil von der Stadt Los Angeles in Amerika.

Außerdem ist Hollywood eine bekannte Filmstadt.

Heuer war die 89. Oscar-Preisverleihung.

Bei der Verleihung ist ein peinlicher Fehler passiert,

als die Oscar-Gewinner

für den besten Film bekannt gegeben wurden.

Der Briefumschlag, in dem der Gewinner-Film stand,

wurde anscheinend vertauscht.

Der Film „La La Land“ wurde zuerst als Gewinner genannt.

Die Produzenten wollten sich gerade bedanken,

als plötzlich Hektik ausbrach.

Der Film „La La Land“ war nicht der Gewinner,

sondern der Film „Moonlight“.

So mussten die Produzenten von „La La Land“

den Oscar wieder abgeben.

„La La Land“ hat aber insgesamt 6 Oscars bekommen.