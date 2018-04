Österreichische Regierung prüft türkischen Moscheen-Verband ATIB

Link zum Original-KURIER-Artikel



Die österreichische Regierung kritisiert

den türkischen Moschee-Verband ATIB stark.

Kritisieren heißt, dass man sagt,

wenn man etwas nicht gut findet

oder damit nicht einverstanden ist.

Eine Moschee ist ein muslimisches Gotteshaus.

ATIB ist ein muslimischer Verband und steht für

„Türkisch-islamische Union

für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich“.



Der Grund für die Kritik ist,

dass dort mit Buben in Kampfanzügen

eine Schlacht aus dem 1. Weltkrieg nachgestellt wurde.

Das Kultusamt prüft jetzt,

ob ATIB sich an das Islam-Gesetz gehalten hat.

Das Islam-Gesetz gibt es seit dem Jahr 2015 in Österreich.

Das Kultusamt ist unter anderem zuständig für die Kontrolle

verschiedener Glaubens-Gemeinschaften, wie zum Beispiel

der katholischen Kirche und der islamischen Gemeinden.

Bundeskanzler Kurz sagt,

dass dieser Vorfall in der Wiener Moschee nicht in Ordnung war.



Er ist aber froh darüber, dass solche Fälle bekannt werden.

Er bittet alle Menschen in Österreich, Behörden zu informieren,

wenn sie ähnliche Verstoß gegen das Islam-Gesetz bemerken.

Bundeskanzler Kurz hat dem Kultusamt

mehr Befugnisse gegeben und hat das Personal verdoppelt.

Kurz fordert, dass die Stadt Wien

keine weiteren islamischen Vereine mit Geld unterstützt.

Der Wiener SPÖ-Stadtrat für Jugendliche, sagt,

dass das Kultusamt und der Verfassungsschutz

den Verein ATIB stärker kontrollieren müssen.

Der SPÖ-Stadtrat fordert auch, dass die einzelnen Bundes-Länder

die islamischen Vereine stärker kontrollieren.