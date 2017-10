Link zum Original-KURIER-Artikel

Der Innenminister von Österreich, Wolfgang Sobotka,

bestätigte, dass in Oberösterreich ein neues

Trainingszentrum für die Polizei gebaut wird.

Der Innenminister ist für die Sicherheit

in Österreich zuständig.

Dass alte Schießübungs-Zentrum in Oberösterreich

wird abgerissen.

Stattdessen wird ein neues Trainingszentrum gebaut.

Das neue Zentrum soll für alle Polizei-Einheiten sein.

Auch die Sondereinheit Cobra soll in dem

neuen Polizeizentrum trainieren.

In Oberösterreich sollen 4000 Polizisten 4 Mal im Jahr

verschiedene Ausbildungs-Programme machen.

Das große Gebiet wird von einem Zaun geschützt.

Es gibt auch eine Außen-Schießanlage.

In dem Gebiet können maximal 100 Polizisten

gleichzeitig trainieren.

Anfang 2019 soll das neue Trainingszentrum eröffnet werden.

Sobotka will in jedem Bundesland so ein

Trainingszentrum bauen.

Er sagt aber, alles geht nicht auf einmal.

Für Sobotka ist es sehr wichtig, dass die Polizisten

immer sehr gut ausgebildet sind.

Es gibt nämlich immer neue Herausforderungen.

Zum Beispiel gibt es bewaffnete Drohnen, die von

Verbrechern gesteuert werden.

Eine Drohne ist eine ferngesteuerte Flug-Maschine.

Wichtig ist für Sobotka auch, dass es immer

genug gut ausgebildete Polizeibeamte gibt.

Im September wurden 75 neue Polizeischüler

aufgenommen und im Dezember werden wieder

75 neue Polizeischüler aufgenommen.

In Linz gibt es seit Juli eine Bereitschafts-Einheit

mit 50 Polizisten, die täglich bereit steht.