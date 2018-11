Neues „VinziDorf“ für obdachlose, alkoholkranke Männer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 15. November wurde ein neues „ VinziDorf“ eröffnet.

Das neue Dorf wurde unter dem Gedanken „Heimat

für Heimatlose“ eröffnet.

Das neue VinziDorf ist eine Einrichtung für Männer,

die Probleme mit Alkohol haben

und in keiner anderen Einrichtung aufgenommen werden.

Das neue VinziDorf befindet sich in der Hetzendorferstraße 117

im Wiener Bezirk Meidling.

Im VinziDorf gibt es 24 Zimmer.

Anfang Dezember sollen die ersten Bewohner einziehen.

Jedes Zimmer hat ein eigenes Bad und ein WC.

Für die Aufnahme in das VinziDorf muss man

österreichischer Staatsbürger sein.

Die Männer können so lange bleiben, wie sie wollen.

Den Männern wird auch Kleidung und warmes Essen angeboten.

Sie bekommen auch Unterstützung mit Behörden.

Außerdem gibt es Beschäftigungsmöglichkeiten und Mitarbeiter,

mit denen die Bewohner sprechen können.

Pfarrer Wolfgang Pucher ist der Gründer der VinziDörfer.

Pucher sagt, dass das VinziDorf für Menschen gebaut wurde,

die keiner haben will und die überall abgelehnt wurden.

Die Idee zu einem VinziDorf hatte er im Jahr 2002.

Mehr als 15 Jahre hat er für sich für ein VinziDorf in

Wien eingesetzt.

Im Sommer 2017 wurde dann endlich mit den Bauarbeiten begonnen.