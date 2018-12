Neues Jugendschutzgesetz: neue Regeln zu Rauchen, Alkohol und Ausgehzeiten

Link zum Original-KURIER-Artikel



Es gibt eine Aktion von der Regierung

zum neuen Jugendschutzgesetz.

Bei dieser Aktion sprechen junge

Youtube-Blogger über die Änderungen.

Sie erzählen auch von Problemen die durchs

Alkohol trinken und durchs

Rauchen entstehen können.



Aussagen der Jugendlichen

Ella, eine der Jugendlichen, erzählt

warum sie gegen das Rauchen ist.

Sie meint, dass man vom Rauchen

schlechte Zähne bekommt,

älter ausschaut und stinkt.

Sie weiß auch, dass rauchen nicht gesund ist.



Raphael ist auch einer der Jugendlichen.

Er erklärt in seinem Video,

warum es nicht gut ist, zu viel Alkohol zu trinken.

Er meint, dass man vom Alkohol dumm wird.

Raphael trinkt selber keinen Alkohol,

weil er Sportler ist.

Ihm ist es egal, was seine Freunde dazu sagen.

Er meint, dass sie das akzeptieren müssen.



Das neue Jugendschutzgesetz



Rauchen:

Für Jugendliche unter 18 Jahren ist das Rauchen

und das Kaufen von Zigaretten verboten.

Auch E-Zigaretten sind für Jugendliche unter 18 verboten.



Alkohol:

Jugendliche unter 16 Jahren dürfen keinen Alkohol trinken.

Es darf ihnen auch kein Alkohol verkauft werden.

Wenn die Jugendlichen 16 Jahre alt sind,

dann dürfen sie Wein und Bier trinken.

Betrinken dürfen sich 16 bis 18-Jährige aber trotzdem nicht.



Ausgehzeiten:

Durch das neue Gesetz dürfen

unter 14-jährige jetzt bis 23 Uhr außer Haus bleiben.

14 bis 16-Jährige dürfen bis 1 Uhr früh ausbleiben.

Jugendliche ab 16 dürfen so lang ausbleiben,

wie sie wollen.

Das gilt aber nur, wenn die Eltern

damit einverstanden sind.



Strafen:

Mit Jugendlichen, die unerlaubt Alkohol trinken

oder rauchen und dabei erwischt werden,

werden Aufklärungs-Gespräche zu dem Thema geführt.

Wenn sich Jugendliche dann erneut

nicht an die Regeln halten,

können sie zu Sozialarbeit verpflichtet werden.

Im schlimmsten Fall, können sie eine Strafe

von bis zu 300 Euro bekommen.



Diese neuen Gesetze wird es

in 8 Bundesländern geben.

Oberösterreich übernimmt die Gesetze nicht.

Ab 1 Jänner gelten die neuen Gesetze.