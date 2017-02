Neues Integrations-Gesetz

Link zum Orginal-KURIER-Artikel

Allgemein:

Die Politiker haben

das österreichische Integrations-Gesetz überarbeitet.

Das Integrations-Gesetz ist ein Gesetz

für die Eingliederung von Asyl-Werbern.

Asyl-Werber sind Menschen, die hier Schutz suchen,

weil sie in ihrer Heimat nicht mehr leben können.

Sie stellen einen Antrag, um hier leben zu dürfen.

Wenn der Antrag bearbeitet ist, und sie bleiben dürfen,

nennt man sie Asyl-Berechtigte.

So lange der Antrag läuft sind sie Asyl-Werber.

Das neue Intergrations-Gesetz beinhaltet mehr Deutschkurse

und das Verbot, in der Öffentlichkeit eine Burka zu tragen.

Eine Burka ist ein Schleier,

der das Geschichte versteckt.

Integration am Arbeitsmarkt:

Auch ein verpflichtendes Integrationsjahr gibt es.

Integration bedeutet Eingliederung.

Das Integrations-Jahr soll Asyl-Werbern helfen,

sich beruflich am Arbeitsmarkt zu orientieren,

und die österreichischen Werte und Pflichten kennen zu lernen.

In dem Jahr sollen sie verschiedene Kurse besuchen.

Es werden Bewerbungs-Trainings durchgeführt und

Trainings zur Berufs-Orientierung.

Außerdem sollen die Teilnehmer gemeinnützige Arbeiten übernehmen.

Also soziale Tätigkeiten, die nicht bezahlt werden.

Vor allem geht es um die Ausbildung der Teilnehmer,

Wenn ein Teilnehmer einen Arbeitsplatz bekommen,

endet das Jahr vorzeitig.

Asyl-Werber bekommen im Integrations Jahr

die Grundversorgung.

Asyl-Berechtigte bekommen im Integrations-Jahr

die Mindestsicherung.

Bei Verweigerung der Teilnahme bekommen sie kein Geld.