Neues Einkaufszentrum am Rochusmarkt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Heute, am 21. September eröffnet ein neues Einkaufszentrum.

Es ist im selben Gebäude wie die neue Postzentrale.

Es ist am Rochusmarkt in der Landstraßer Hauptstraße.

Das ist das dritte Einkaufszentrum in dieser Gegend.

Die anderen 2 Einkaufszentren heißen „Galleria“ und „The Mall“.

Das neue Einkaufszentrum heißt „Post am Rochus

– Unser Marktplatz im 3.“.

Es gibt 20 Geschäfte, darunter einen Merkur

und auch Restaurants, zum Beispiel

das Steak-Restaurant „El Gaucho“.

Es gibt auch 100 Parkplätze in einer Tiefgarage.

An den Eröffnungstagen von 21. September

bis 23. September wird es Gewinnspiele geben.

Bis zum 30. September gibt es für Kunden

Eröffnungsangebote.

Es wird auch Kinderprogramme und auch eine

Archäologie-Ausstellung geben.

Archäologie ist eine Wissenschaft, bei der die kulturelle

Geschichte von Menschen erforscht wird.

Der Bezirksvorsteher Erich Hohenberger sagt,

dass dieses Projekt sehr gut für das Gebiet ist.