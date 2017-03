Neuer Formel 1 Rennfahrer für Mercedes

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der Formel 1 gibt es einen neuen Rennfahrer für Mercedes.

Der neue Rennfahrer heißt Valtteri Bottas und kommt aus Finnland.

Beim Formel 1 fahren sehr schnelle Autos Wettrennen gegeneinander.

Valtteri Bottas ist erst seit kurzem ein berühmter Rennfahrer.

Er soll seinen Vorgänger Nico Rosberg ersetzen.

Außerdem soll er ein Konkurrent für seinen Team-Kollegen Lewis Hamilton sein.

Valtteri Bottas sagt, dass er seinen Chefs bei Mercedes

klargemacht hat, dass er die Rennen

gewinnen wird, wenn sie ihn als Fahrer einstellen.

Mercedes hat 20 Millionen bezahlt, damit Bottas zu ihnen wechseln kann.

Vatteri Bottas sagt, dass das Gute beim Rennfahren ist,

dass sich das Hauptziel nie ändert:

Man möchte mit dem Auto so schnell wie möglich sein.

Bottas meint, die Leute werden jede seiner Fahrten genau beobachten,

weil er neu ist.

Sein Vorgänger Nico Rosberg hat bei den ersten Testfahrten

am Mittwoch auch genau zugesehen.

Ein Experte meint, dass Bottas gut sein wird und auch mit seinem Team-Kollegen

Lewis Hamilton gut umgehen wird.

Lewis Hamilton fährt auch für Mercedes.

Er will immer schneller sein als seine Team-Kollegen und macht sich dadurch unbeliebt.