Nach 24 Jahren: Abschied von Michael Häupl

Michael Häupl verabschiedete sich

am 1. Mai 2018 nach 24 Jahren als Bürgermeister.

Bei der SPÖ-Feier am Wiener Rathaus-Platz

hatte Häupl seinen letzten Auftritt.

120 000 Menschen besuchten die SPÖ-Feier.

Seine Anhänger bedankten sich bei Michael Häupl mit Plakaten,

auf denen zum Beispiel „Danke, Michael Häupl“ stand.



Bürgermeister Häupl sagte in seiner Rede,

dass die türkis-blaue Regierung

Menschen gegeneinander ausspiele.

Er meinte, dass die SPÖ sich für ein Miteinander

und den Zusammenhalt unter den Menschen in Österreich einsetzt.

Häupl sagte auch, dass er sich nach dem Ende

seiner Zeit als Bürgermeister,

weiterhin für die SPÖ einsetzen wird.

Michael Häupl bekam nach seiner Rede

vom SPÖ-Chef Christian Kern,

einen Strauß mit roten Nelken überreicht.



Der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sagte in seiner Rede,

dass er sich für die Interessen der Menschen in Wien einsetzen wird.

Ein Vertreter der „Sozialistischen Jugend“ sagte,

dass er sich die Wiener SPÖ-Finanz-Stadträtin, Renate Brauner

oder eine andere Frau als Bürgermeisterin gewünscht hätte.

Die „Sozialistische Jugend“ ist die Jugend-Organisation der SPÖ.