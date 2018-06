Moderator Armin Wolf durfte russischen Präsidenten befragen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 1. Juni führte der Moderator der ZIB-2,

Armin Wolf, ein Interview mit dem

russischen Präsidenten Wladimir Putin

im Kreml in Moskau.

Ein Interview ist ein Gespräch,

bei dem eine bekannte Person

zu privaten und öffentlichen Themen befragt wird.

Der Kreml ist seit 1992 der Amts-Sitz

vom russischen Präsidenten.

Das Gespräch zwischen Putin und

Moderator Wolf ist deswegen so ungewöhnlich,

weil der russische Präsident sonst nur selten

Gespräche mit Reportern führt.

Als Erstes fragte Moderator Wolf, ob Putin

die Europäische Union schwächen möchte.

Die Europäische Union ist ein Bündnis

zwischen 28 Ländern in Europa.

Putin antwortete, dass er weder

die Menschen in der EU spalten möchte

noch die EU insgesamt schwächen möchte.

Putin sagte auch, dass Russland daran interessiert ist,

dass die EU-Länder in Frieden vereinigt sind.

Denn die EU ist ein wichtiger Partner

für den Handel und die Wirtschaft in Russland.

Putin lobte besonders die gute

Wirtschafts-Zusammenarbeit mit Österreich.

Als nächstes fragte Moderator Wolf Putin,

warum er sich noch nicht mit dem Präsidenten

der USA, Donald Trump, getroffen hat.

Putin antwortete, dass der Grund

Streitereien zwischen Politikern innerhalb der USA sind.

Er sagte auch, dass er mit Trump regelmäßig telefoniert

und beide übereinstimmen, dass die zwei Länder

sich nicht gegenseitig provozieren wollen.

Provozieren bedeutet, dass man sich zu jemanden so verhält,

dass er sich angegriffen fühlt und auch danach reagiert.

Als nächsten Thema befragte Moderator Wolf

Putin, zu seiner Rolle in der Auseinandersetzung

mit der Ukraine.

Die Halbinsel Krim liegt im Schwarzen Meer,

in der Ukraine und gehört zur EU.

Im Jahr 2014 gab es auf der Halbinsel Krim eine Volks-Befragung.

Dabei hat das Volk abgestimmt,

dass es lieber ein Teil von Russland wäre.

Die EU hat diese Entscheidung nicht akzeptiert.

Dieses Thema führte zu Streit

zwischen der EU und Russland.

Putin sagte, dass in der Ukraine bewaffnete

Menschen versuchten, die Regierung

selbst zu übernehmen.

Putin meinte auch, dass die Volks-Befragung auf der

Halbinsel Krim unabhängig und frei war.

Als letztes Thema sprach Moderator Wolf

mit Putin über den Großunternehmer

Jewgeni Prigoschin.

Putin sagte, dass er den Vorwurf, dass

Prigoschin mit seiner Firma Wahlen in Europa

und den USA beeinflusst haben soll, für unglaubwürdig hält.