Marine Le Pen verliert Gerichts-Verhandlung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Im Jahr 2012 hat der linke Politiker in Frankreich Jean-Luc Melenchon,

die Politikerin Marine Le Pen als „Faschistin“ bezeichnet.

Le Pen hat deswegen eine Beschwerde eingereicht

und es gab eine Gerichts-Verhandlung.

Eine Faschistin ist jemand, der allein herrschen will,

rassistische Absichten hat und gegen die Demokratie ist.

Marine Le Pen ist eine Politikerin von der rechten Partei in Frankreich.

Sie hat jetzt endgültig die Gerichts-Verhandlung verloren.

Das Höchstgericht in Frankreich entschied am 28. Februar,

dass damit nicht gegen die freie Meinungs-Äußerung verstoßen wurde.

Jean-Luc Melenchon sagte damals im Fernsehen: „Warum glauben Sie,

dass das französische Volk das einzige sein soll,

das eine Faschistin an der Spitze haben will?“

Das sagte er während dem Präsidentschafts-Wahlkampf 2012.

Marine Le Pen ist seit 2011 Vorsitzende

der rechtsextremen Partei Front National in Frankreich.

Die Leitung der Partei hat sie von ihrem Vater

Jean-Marie Le Pen übernommen.

Marine Le Pen und Jean-Luc Melenchon werden dieses Jahr

beide wieder zur Präsidentschafts-Wahl antreten.

Le Pen wird, laut den aktuellen Umfragen, in die Stichwahl kommen.