Marcel Hirscher bekommt den Sieg von Stefan Luitz

Dem deutschen Skifahrer Stefan Luitz wurde

sein erster Weltcupsieg aberkannt.

Er wurde wegen unerlaubter Einatmung von

Sauerstoff vor einem Ski-Rennen vom

Ski-Weltverband FIS ausgeschlossen.

Der Riesentorlauf fand am 2. Dezember

in Beaver Creek statt.

Stefan Luitz hat dort zwischen den 2

Riesentorlauf-Durchgängen Sauerstoff über

eine Maske eingeatmet.

Das ist verboten.

Der FIS sieht das Verhalten von Luitz als Regelverstoß.

Der Sieg, die erreichten Weltcup-Punkte und

das Preisgeld wurden ihm aberkannt.

Stefan Luitz will gegen diese Entscheidung vorgehen.

Marcel Hirscher bekommt deswegen den Sieg

von Stefan Luitz.