Mann entschuldigte sich 5O Jahre nach Diebstahl

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor 50 Jahren war ein Mann bei der Paestum

Grabstätte in Italien.

Damals stahl er sehr wertvolle Mosaiksteine.

Durch einen Fernseh-Beitrag über die Grabstätte

erinnerte er sich an den Diebstahl.

50 Jahre nach dem Diebstahl

gab er die gestohlenen Steine zurück.

Er schrieb in einem Brief,

dass ihm sein schreckliches Verhalten leid tut.

Die Entschuldigung des Mannes erreichte das Museum,

dem die Grabstätte gehört.

Der Mann schickte die Steine in einem Kuvert

an das Museum zurück.

Der deutsche Direktor vor dem Museum freute sich,

dass der Dieb die Steine zurückgegeben hat.