Reue nach 50 Jahren: Mann gab gestohlene Mosaiksteine zurück

Ein Mann aus den USA hat nach fast 50 Jahren gestohlene Mosaiksteinchen an die italienische Ausgrabungsstätte Paestum zurückgegeben. In einem Brief entschuldigte er sich für sein "schreckliches Verhalten", wie die archäologische Stätte südlich von Neapel am Freitag mitteilte. Er habe Paestum Anfang der 1970er Jahre besucht und er sei so "ignorant" gewesen, einige Steine mitzunehmen.