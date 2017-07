Kira Grünberg ist jetzt im Team von Sebastian Kurz

Link zum Original-KURIER-Artikel

Heute, 28. Juli hat der ÖVP-Chef Sebastian Kurz

Kira Grünberg als sein neues Team-Mitglied vorgestellt.

Die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg

sitzt seit einemTrainings-Unfall im Juni 2015 im Rollstuhl.

Die 23-jährige Kira Grünberg wird auch

als neue Behinderten-Sprecherin der ÖVP arbeiten.

Sie redete im Sportzentrum Marswiese über die letzten 2 Jahre.

Dabei redete sie auch über ihre Erfahrungen

mit strengen Vorgaben auf Ämtern und darüber,

wie kompliziert viele Anträge sind.

Sie sagt, dass sie gerne alle Informationen dazu

auf einer Internetseite zusammenfassen will

und übersichtlicher machen.

So will sie Menschen mit ähnlichem Schicksal das Leben erleichtern.