Kein Kopftuch für unter 10-Jährige im Sportunterricht

Das Bildungsministerium in Österreich veröffentlichte

ein Informations-Schreiben für alle Schulen.

In dem Schreiben ging es um das Kopftuch-Verbot

in Schulen.

Mädchen und Buben bis zum Alter von 10 Jahren dürfen

im Sportunterricht in der Schule keine religiösen

Kopfbedeckungen tragen.

Das gilt auch für Mädchen mit einem Burkini beim

Schwimmunterricht der Schule.

Ein Burkini ist ein Ganzkörper-Anzug zum Schwimmen für

muslimische Mädchen und Frauen.

Lehrer sollte Schülern erklären,

warum sie keine religiösen Kopfbedeckungen

im Sportunterricht tragen dürfen.

Schülerinnen ab 10 Jahren dürfen ein Kopftuch im

Sportunterricht tragen.

Das Kopftuch darf aber nicht mit Haarnadel befestigt oder

um den Hals gewickelt sein.

So sollen Verletzungen vermieden werden.

Als Ersatz für das Kopftuch schlägt das Bildungsministerium

eine dünne Haube vor.

Alle Schüler müssen am Sportunterricht teilnehmen.

Ausnahmen aus religiösen Gründen sind nicht erlaubt.