Junge Menschen fühlen sich oft allein

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Großbritannien wurden 2 000 Menschen

zum Thema Einsamkeit befragt.

Ein Teil der jüngeren Menschen gab an, sich oft

oder die ganze Zeit alleine zu fühlen.

Mit jüngeren Menschen sind hier 18 bis 24-Jährige gemeint.

Ein sehr kleiner Teil gab sogar an, täglich unter Einsamkeit zu leiden.

Bei den älteren Menschen gab nur ein kleiner Teil an,

sich alleine zu fühlen.



Es gibt mehrere Gründe, warum sich jüngere Menschen

alleine fühlen.

Zum Beispiel sind sie in einer Lebensphase,

in der es viele Veränderungen gibt.

Diese Veränderungen sind der Umzug in eine eigene Wohnung,

der Beginn von einem neuen Job oder einer Ausbildung.



Die Umfrage zeigte auch, dass ein Teil

der jüngeren Menschen Schwierigkeiten hat,

neue Freunde zu finden.

Viele junge Menschen gaben an,

dass sie nur schwer Freunde finden,

weil sie schüchtern sind.

Manche jüngere Menschen finden auch nur schwer Freunde

in ihrem Wohnort.

Die Umfrage zeigt, dass sich jüngere Menschen

öfter alleine fühlen als ältere Menschen.