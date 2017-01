Jamie Oliver eröffnet Restaurants in Wien

Link zum Original-Kurier-Artikel

Der bekannte Koch aus dem Fernsehen, Jamie Oliver,

eröffnet 2 Restaurants und eine Bar in Wien.

Die Lokale sollen am Wiener Flughafen

Schwechat eröffnet werden.

Diese Lokale sollen beim Terminal 3 gebaut werden.

Ein Terminal ist ein Empfangs-Bereich am Flughafen,

an dem Fluggäste ankommen oder abfliegen.

Vom Terminal 3 aus, fliegen die meisten Gäste weg.

Die 2 Restaurants haben bereits einen Namen.

Eines wird „Jamies Deli“ heißen.

In diesem Lokal bekommt man Speisen zum Mitnehmen.

In dem Restaurant „Jamies Italiens“ wird es Speisen

aus dem Mittelmeer-Raum geben.

Die Bar hat bisher noch keinen Namen.

Die 3 Lokale sollen zu unterschiedlichen

Zeitpunkten 2017 und 2018 eröffnet werden.