Ist kaltes Duschen gesund?

Mit einer warmen Dusche am Morgen in den Tag starten,

das machen viele.

Forscher haben in mehreren Untersuchungen aber herausgefunden,

das auch kaltes Duschen, gut für die Abwehr ist.

Die Testpersonen der Untersuchung haben eine Hydro-Therapie gemacht.

Hydro-Therapie ist eine Heil-Therapie mit Wasser.

Die Testpersonen wurden sehr selten krank.

Wenn sie eine Erkältung hatten, fiel diese kürzer aus.

Kaltes Duschen ist also wichtig, um die Abwehr

des Körpers zu schützen.

Es gibt auch andere Behandlungen mit Wasser.

Zum Beispiel: Wechsel-Duschen unterstützt

die Venen und hilft bei der Durchblutung.

Wechsel-Duschen bedeutet warmes

und kaltes Duschen wechseln einander ab.

Man kann auch im eiskalten See schwimmen gehen,

um sich abzuhärten.

Jedoch muss man den Köper langsam an die Kälte gewöhnen.

Es wichtig, dem Körper am Anfang Zeit zu lassen,

damit er nicht überfordert ist.

Sonst kann man krank werden.

Wenn man den Körper mit Kälte abhärten will,

sollte man vorher den Haus-Arzt fragen.

Man sollte im Sommer mit der Abhärtung beginnen,

weil man da oft eine Abkühlung braucht.