Internetseite „Wikipedia“ ist in der Türkei nicht mehr gesperrt

Seit dem 15. Jänner 2020 ist die Internetseite Wikipedia

in der Türkei nicht mehr gesperrt.

Auf Wikipedia gibt es Artikel in allen möglichen Bereichen.

In diesen Artikeln werden zum Beispiel

Begriffe erklärt und genauer beschrieben.

Wikipedia wurde im April 2017

in der ganzen Türkei gesperrt.

Die Behörde, die für die Sperre zuständig war,

gab als Grund an, dass auf Wikipedia behauptet wird,

die Türkei unterstützt Terror-Organisationen.

Das ist laut der Behörde nicht wahr.

Terror-Organisationen versuchen,

durch Gewalt ihre Ziele zu erreichen.

Die Sperre wurde vom Verfassungs-Gericht

in der Türkei geprüft.

Dabei kam heraus, dass die Sperre gegen

das Gesetz verstößt.

Das Verfassungs-Gericht in der Türkei hat viele Aufgaben,

zum Beispiel das Prüfen von Gesetzen.

Aufgehoben wurde das Verbot dann

von einem Gericht in Ankara.

Ankara ist die Hauptstadt von der Türkei.