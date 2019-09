Internet-Plattform hilft Pensionisten, sich ihren Berufswunsch zu erfüllen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Internet-Plattform „i trau mi“

hilft Menschen, die auch in der Pension

weiterarbeiten möchten.

Die Mitarbeiter von der Plattform unterstützen

und beraten Menschen, die sich in der

Pension einen Berufswunsch erfüllen möchten.

Wenn jemand zum Beispiel eine eigene Firma

gründen will, dann hilft „i trau mi“ dabei.

Es werden Informationen gesammelt,

um den Berufswunsch umsetzen zu können.

Anschließend hilft die Plattform auch dabei,

neu gegründete Firmen oder Produkte

bekannt zu machen.

Eine Frau, die sich durch „i trau mi“ ihren

Berufswunsch erfüllt hat, ist Margit Pietschmann.

„Ich wollte schon mit 19 etwas mit Textilien

machen und mein eigenes Geschäft eröffnen“,

erzählt Pietschmann.

Durch die Plattform hat sie es geschafft -

sie fertigt jetzt beruflich Rucksäcke und Taschen an.

Kurz bevor Pietschmann in die Pension

gegangen ist, wollte sie sich diesen

Berufswunsch erfüllen.

Pietschmann erzählt, dass ihr die Beratung

von der Plattform sehr geholfen hat.

Die Plattform „i trau mi“ wurde im

Jahr 2017 von Nadine Izdebski gegründet.

Die Plattform wird derzeit von ungefähr

35 freiwilligen Menschen unterstützt.

Bis zum Ende vom Jahr 2019

soll die Plattform sich zu einer Firma

mit bezahlten Mitarbeitern entwickeln.

Mehr Informationen zu der Plattform

findet man auf dieser Internet-Seite:

https://www.itraumi.at/

Am 3. Oktober 2019 findet auch eine Messe

von „i trau mi“ statt.

Für die Messe kann man sich

auf der folgenden Internet-Seite anmelden:

https://www.eventbrite.at/e/i-trau-mi-best-ager-messe-tickets-67958139625?aff=ebdssbdestsearch